Спецоперация 03 мая 2024, 05:13 «Позиции могут рухнуть». В США рассказали, как из-за маневра России ВСУ застали врасплох Hill: украинская армия была не готова к наступлению ВС России РИА «Новости»

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Благодаря умелым маневрам российские военные застали украинскую армию неподготовленной к отражению наступления. Об этом заявил обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан.

«Украину превзошли в искусстве маневра. [ВСУ] были не готовы к мощным <…> контрнаступлениям России (после провала украинского наступления в 2023 году. — прим. ред.), а ее оборонительные позиции могут рухнуть», — сказал журналист.

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По его словам, в отличие от ВСУ у войск России развитая командная структура и отличная логистика в зоне специальной военной операции. Также российские войска показали, как могут эффективно противостоять беспилотникам Украины на поле боя.

«Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве. В целом Россия обладает большим стратегическим и логистическим преимуществом», — написал Дреннан.

Ранее военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что запрет Украины на съемки своей территории из космоса никак не повлияет на ход СВО. Он отметил, что у России есть собственные спутники для этого. Кроме того, необходимые фото можно купить.