Пожарный поезд прибыл к горящей нефтебазе в Ростовской области

Пожарный поезд подъехал к нефтебазе в Цимлянском районе, где произошел крупный пожар. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем Telegram-канале .

Огонь на нефтебазе вспыхнул после удара беспилотником ВСУ. По словам губернатора, пожар произошел примерно в четыре утра 13 июля. Он добавил, что из-за ЧП никто не пострадал.

МЧС присвоило пожару третий ранг опасности, его ликвидируют 49 спасателей и 14 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

За день до этого украинские боевики атаковали с помощью беспилотника нефтебазу в городе Калач-на-Дону. Спасатели присвоили ЧП повышенный ранг опасности. В результате пожара никто не пострадал, огнеборцы ликвидировали его последствия.