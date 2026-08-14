Пожар начался на рынке в Подольске

МЧС: в Подольске локализовали пожар в двухэтажном здании на Елисаветинском рынке

Днем 14 августа на территории Елисаветинского рынка в Подольске начался пожар. Огонь в двухэтажном здании удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Информация о пострадавших и погибших не поступала, отметили в ведомстве.

«Угрозы распространения нет. К ликвидации привлекли 41 человека и 12 единиц техники. Причины и ущерб устанавливаются. Работы продолжаются», — заключили в главке МЧС.

Ранее 14 августа также загорелась крыша дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, огонь охватил 100 квадратных метров. Пострадали два человека, на месте работали 30 пожарных и шесть единиц техники.