Пожар вспыхнул в Мичуринске из-за обломков дрона

Первышов сообщил о пожаре на предприятии в Мичуринске из-за БПЛА

В ночь на 6 июня ВСУ атаковали беспилотниками город Мичуринск. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале .

«В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован», — сказал он.

Также пострадали три человека, двоим из них потребовалась госпитализация. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Первышов отметил, что держит ситуацию под контролем.

Как отметил Telegram-канал Shot, взрывы прогремели в Мичуринске примерно в 03:00. После этого очевидцы сообщили журналистам о пожаре на одном из заводов. Дороги вокруг на некоторое время перекрыли, на место оперативно прибыли спасатели и потушили огонь.

Как сообщило Минобороны, этой ночью силы ПВО сбили 174 беспилотника над Россией. Кроме того, ликвидировали три управляемые ракеты ВСУ над акваторией Черного моря.