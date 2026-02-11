Пожар вспыхнул на заводе при атаке БПЛА на Волгоградскую область

Российские военные отражают массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Обломками дронов была повреждена квартира, а на территории завода возник пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Украинские боевики атаковали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры в регионе.

На юге Волгограда произошло возгорание на территории завода. В соседнем городе Волжский получила повреждения квартира в жилом доме и было зафиксировано падение вражеского дрона на защиту детского сада «Ягодка».

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб уже занялись поиском и ликвидацией возможных обломков дронов ВСУ.

Ранее жители Волгоградской области сообщали, что мощные взрывы прогремели над областью после полуночи.