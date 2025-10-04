Похожие на взрывы звуки разбудили жителей Подмосковья

В Наро-Фоминске и Коломне сообщили о звуках, похожих на взрывы

Жители сразу двух городов Подмосковья, Наро-Фоминска и Коломны, в ночь на 3 октября услышали серию громких звуков. Читатели местных Telegram-каналов предположили, что речь может идти о взрывах.

В Наро-Фоминске люди услышали около восьми мощных ударов. Местные жители допустили, что в районе работает система противовоздушной обороны, сбивающая беспилотники.

Похожие сообщения поступили и из Коломны. Здесь, по словам местных жителей, прозвучало около пяти громких звуков. Люди также уверяли, что над городом сработала система воздушной тревоги.

Официальной информации о происходящем на данный момент нет. Власти и экстренные службы ситуацию пока не комментировали.

Накануне украинские беспилотники атаковали Сочи.