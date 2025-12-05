Пожар в порту Темрюка распространился на 1350 квадратных метров

Тушение охватившего морской порт пожара в Темрюке продолжается до сих пор. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пламя распространилось на площади в 1350 квадратных метров.

На борьбу с огнем краевой главк МЧС отправил 68 человек и 26 единиц техники.

Портовая инфраструктура Темрюка вспыхнула в ночь на пятницу, 5 декабря, после атаки украинских беспилотников.

В оперативном штабе региона заявили, что весь персонал оперативно эвакуировали, поэтому в результате удара никто не пострадал.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО минувшей ночью сбили над российскими регионами 41 беспилотник, запущенные с территории Украины.

В ведомстве уточнили, что по девять летательных аппаратов сбили над Крымом и Самарской областью, восемь — над Саратовской, семь — над Волгоградской и Ростовской, а также один — над территорией Краснодарского края.