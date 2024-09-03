Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА
Спасатель Дударев рассказал, можно ли купить подавитель дронов
Налеты вражеских дронов стали вполне реальной угрозой для многих россиян. Что делать, если атака беспилотников застала дома или на улице? Куда и как сообщить о нападении БПЛА? Выплатят ли страховку за поврежденное имущество? В этих и других вопросах разбирался 360.ru.
Что делать, если заметили БПЛА
Обычно для атак по мирным жителям или объектам промышленности неприятель использует дроны самолетного типа. Такие беспилотники отличаются большой скоростью, продолжительностью и дальностью полета.
Заметив в небе подобный дрон, позвоните по номеру 112, сообщите свое местонахождение и в какую примерно сторону летит беспилотник. Также можно передать данные о БПЛА в приложении Народного фронта «Радар.НФ».
Что делать, если атака БПЛА застала в здании
Если атака беспилотников застала в квартире или общественном заведении, следует:
- Отойти от окон, пригнуться или лечь на пол.
- Перейти в помещение с несущими стенами и сесть рядом с одной из них. Либо пройти в подвал, на паркинг, в бомбоубежище.
- Ни в коем случае не пользоваться лифтами и укрываться в дверных проемах.
- Сообщить о происходящем в полицию, в качестве доказательства дрон можно сфотографировать или снять на видео.
Если полицейские требуют покинуть квартиру из-за атаки дрона на дом, не нужно паниковать или проявлять агрессию. В случае сомнений можно позвонить в дежурную часть и проверить их полномочия: по требованию силовики обязаны предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие работу в органах.
Важно помнить, что требования об эвакуации обоснованы угрозой жизни и здоровью людей, которые оказались в здании при атаке дронов. За неподчинение можно получить административный штраф до 30 тысяч рублей.
Гражданский кодекс освобождает страховщиков от выплат, если страховой случай наступил вследствие теракта, военных действий, маневров или других подобных мероприятий. Таким образом страховку за поврежденное в результате атаки дрона имущество можно получить только в том случае, если это напрямую оговорено в договоре страхования.
Что делать, если атака БПЛА застала в школе
Любое учебное заведение в России, будь то детсад, школа или вуз, имеет свой алгоритм действий на случай чрезвычайной ситуации. В том числе есть протокол для атаки беспилотников, с которым должны быть ознакомлены все сотрудники.
- Учащимся нужно покинуть аудитории и выйти в коридор.
- Держаться как можно дальше от окон.
- Под руководством педагога организованно, без паники спуститься в убежище.
Что делать, если дрон залетел в квартиру или на дачный участок
Если беспилотник влетел в квартиру или упал на дачном участке:
- Ни в коем случае нельзя трогать БПЛА и подходить к нему близко.
- Ограничить доступ к месту падения, в первую очередь детям, предупредить соседей.
- Отойти подальше и позвонить по номеру «112».
- Если дрон упал ночью на улице, необходимо передвигаться аккуратно, подсвечивая дорогу фонариком, чтобы не наступить на поражающие элементы.
Что делать, если атака БПЛА застала в транспорте
Если во время налета беспилотников вы едете в автомобиле или общественном транспорте, то:
- Остановитесь или попросите водителя прекратить движение.
- Выходите из машины пригнувшись, ищите подходящее укрытие поблизости.
- Если нет возможности покинуть автомобиль, как можно дальше отодвиньтесь от окон, пригнитесь, прикрыв голову.
- Ни в коем случае не приближайтесь к месту падения дрона или его обломкам.
Что делать, если атака БПЛА застала на улице
Заметив дрон в небе, важно обеспечить собственную безопасность.
- Спрячьтесь в ближайшем помещении или укройтесь за деревьям.
- Если нет никаких укрытий, ложитесь на землю лицом вниз, накройте голову руками.
Где купить подавитель дронов
Существуют специальные блокираторы, или глушители, дронов: они прерывают связь между беспилотником и его оператором, создавая помехи в радиосигналах. Председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев подтвердил в разговоре с 360.ru, что такие устройства встречаются в свободной продаже.
«Эту технику можно приобрести и интернете, и в магазинах, однако она, к сожалению, дорогая. Есть стационарные подавители дронов, рюкзак-антидрон, специальные ружья, которые перехватывают сигнал и могут посадить беспилотник», — уточнил эксперт.
Зачастую цены стартуют от сотен тысяч рублей, поэтому не каждый сможет пользоваться подобным устройством. Однако на маркетплейсах можно найти компактные подавители связи от 12 тысяч рублей — правда, доставка будет из Китая.
На территориях, где сохраняется риск атаки дронов, стараются отключать сигналы спутниковой системы навигации GPS, чтобы затруднить ориентацию БПЛА в пространстве. Но любые меры предосторожности не отменяют личной бдительности.