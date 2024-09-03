Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

Обычно для атак по мирным жителям или объектам промышленности неприятель использует дроны самолетного типа. Такие беспилотники отличаются большой скоростью, продолжительностью и дальностью полета.

Заметив в небе подобный дрон, позвоните по номеру 112, сообщите свое местонахождение и в какую примерно сторону летит беспилотник. Также можно передать данные о БПЛА в приложении Народного фронта «Радар.НФ».