Пожар охватил порт и завод после прилетов в Одессе

Мощные взрывы прогремели в Одессе. Они привели к пожарам в порту и на одном из заводов.

Глава Областной военной администрации Олег Кипер написал, что возле города летают российские беспилотники. До этого в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщил Telegram-канал «Политика Страны», в Одесской и Запорожской областях после прилетов начались перебои со светом. В частности, в Одесской частично остались без света населенные пункты Черемушки, Великодолинское и Малая Долина.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские «Герани» нанесли более 21 удара в начале ночи в Одессе и области. Загорелся порт Ильичевск, горит и судоремонтный завод.

Ранее в Черниговской области после атаки более 4,5 тысячи абонентов остались без света из-за перебоев с электричеством.