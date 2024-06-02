Пожар охватил хозпостройки под Белгородом после атаки ВСУ

Гладков: несколько хозпостроек загорелись в селе Никольское, пожар тушат

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела в Белгородском районе случился пожар.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал

«В селе Никольское загорелись несколько хозпостроек рядом с жилым сектором. Пожарными расчетами производится тушение объектов. В поселке Дубовое осколками посечен один автомобиль», — добавил Вячеслав Гладков.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Специалисты уточняют данные о последствиях ЧП.

Около часа назад в Белгородской области сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Там же уничтожили три дрона ВСУ.

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте