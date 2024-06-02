Пожар охватил хозпостройки под Белгородом после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела в Белгородском районе случился пожар.
Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал
«В селе Никольское загорелись несколько хозпостроек рядом с жилым сектором. Пожарными расчетами производится тушение объектов. В поселке Дубовое осколками посечен один автомобиль», — добавил Вячеслав Гладков.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Специалисты уточняют данные о последствиях ЧП.