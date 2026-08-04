Пожар на складах во Владимирской области полностью потушили

Пожар в складском комплексе во Владимирской области, возникший в результате атаки украинских беспилотников, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в «Максе» .

«К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано», — написал чиновник.

ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по складам 3 августа. В результате возник пожар, не обошлось без разрушений. Три человека получили травмы разной степени тяжести. У одного из раненых повреждение в области головы. Следственный комитет по факту террористической атаки возбудил уголовное дело.