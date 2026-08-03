После атаки ВСУ на логистический центр во Владимирской области возбудили дело

В связи с атакой ВСУ на логистический центр во Владимирской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области», — заявили в ведомстве.

ВСУ атаковали склад 3 августа с помощью дронов. В результате удара начался пожар. По предварительной информации, пострадали несколько человек. На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК России.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что теракты ВСУ по складам маркетплейса нанесли ущерб десяткам миллионов людей из разных стран. Она отметила, что экосистемой интернет-магазина пользуются не только россияне, но и жители Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.