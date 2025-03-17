Пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ полностью потушили

В Туапсе полностью ликвидировали пожар на нефтекомплексе, который вспыхнул на прошлой неделе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

«Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем», — написал глава региона.

Он напомнил, что после украинской атаки 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. На поверхности пламя распространилось более чем на тысячу квадратных метров, пожару присвоили четвертый ранг сложности. К тушению огня привлекли 188 человек и 55 единиц спецтехники.

Предварительно, обошлось без пострадавших. После ЧП на место прибыл глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко — он докладывал об остановке.