Пожар на нефтебазе в Ростовской области потушили

Ростовский губернатор Голубев сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе

В Цимлянском районе Ростовской области после атаки БПЛА потушили пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале .

«Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал он.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты. В тушении огня задействовали 14 единиц спецтехники и 49 специалистов.

Огонь охватил здание после удара украинского дрона. Пожар начался около четырех утра. К нефтебазе направили пожарный поезд. МЧС присвоило происшествию третий ранг сложности. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.