Два пожарных поезда привлекли для тушения нефтебазы в Воронежской области

После атаки украинских беспилотников на нефтебазе в Лискинском районе начался пожар. С огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале .

По его словам, к тушению привлечены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Также направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.

«Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», — сообщил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших нет.

Ночью на 16 января территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 украинских беспилотников. Большая часть из них пришлась именно на нефтебазу в Лискинском районе. Бушующий после падения БПЛА пожар сняли на видео жители региона.