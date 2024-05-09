Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в Херсоне | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 19:03 Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в Херсоне РИА «Новости»: по радио в Херсоне прозвучало поздравление Сталина 1945 года РИА «Новости»

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Поздравление Иосифа Сталина 1945 года передали в эфире станции «Радио Таврия» в оккупированном ВСУ Херсоне. Об этом сообщило РИА «Новости». Подтверждающую запись агентству передали российские силовики.

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию», — прозвучало в эфире радиостанции.

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По данным РИА «Новости», поздравление Сталина могли слушать украинские полицейские, находящиеся в этот момент в оккупированном Херсоне.

Утром 9 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что зрителям кабельных каналов в Одесской области начали показывать парад Победы на Красной площади в Москве. Журналисты предположили, что телевидение взломали российские хакеры.