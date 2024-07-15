Повторный взрыв раздался в Одессе во время сигнала воздушной тревоги

В Одессе прозвучал еще один взрыв во время сигнала воздушной тревоги. Об этом написал украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе прозвучал взрыв», — сообщил канал в своем Telegram-канале.
Получасом ранее другое украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе. По данным карты оповещения населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в Черкасской области полицейский поджег два трансформатора и оставил без света населенные пункты Кочержынци и Максимовка. Злоумышленника поймали спустя несколько часов и доставили в СБУ, ему грозит до 10 лет тюрьмы.