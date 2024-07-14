Полицейский поджег два трансформатора на Украине

«Страна.ua»: в Черкасской области полицейский поджег два трансформатора

Фото: Unsplash

Украинский полицейский поджег два трансформатора в населенных пунктах Черкасской области. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило издание «Страна.ua».

«Сотрудник полиции в звании рядовой поджег два трансформатора, один в поселке Кочержынци, второй в поселке Максимовка. <…> Полицейский был задержан через несколько часов после совершения преступления», — рассказали правоохранители.

По информации источника, трансформаторы обеспечивали электричеством эти населенные пункты. Задержанного доставили в СБУ, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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