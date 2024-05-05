Спецоперация 05 мая 2024, 22:58 Повстанцы активизировались на западе Украины Полковник Бо: на западе Украины активизировалось движение сопротивления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360 в

Жители западной Украины стали все чаще оказывать противодействие властям, активизировалось движение сопротивления ВСУ. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Politwera.

«Люди больше не хотят сражаться за Украину. Хотя СМИ не говорят об этом, но на западе Украины существует движение сопротивления, которое начало действовать против ВСУ», — заявил он.

Реклама

По словам западного эксперта, повстанцы проводили диверсионные операции в тылу страны. Оружие они получали, в том числе, от той же украинской армии.

Бо напомнил, что в 2014 году ВСУ состояли не только из украиноговорящих, но еще и из русскоговорящих военных, которые негативно восприняли расстрел русскоязычного населения. Они просто перешли на российскую сторону и захватили с собой оружие, добавил он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилетах в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, но не привел никаких подробностей.