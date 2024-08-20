«Повсюду линии фронта рушатся». Британский эксперт — о провалах ВСУ

Британский эксперт Меркурис заявил, что фронт в зоне СВО повсюду рушится

Фото: РИА «Новости»

Фронт в зоне спецоперации разваливается из-за того, что украинские боевики не могут удержать оборону. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Повсюду линии фронта рушатся, и самые мрачные новости приходят из района Торецка. Сейчас здесь мы получили подтверждение <…> что Нью-Йорк полностью пал», — сказал он.

Меркурис указал на проблему украинских солдат, которая заключается в том, что на передовой не построили необходимое количество укреплений. Это позволяет российским войскам успешно продвигаться вперед.

Прошлой ночью боевики ВСУ попытались провести ротацию в Курской области. Однако их встретили российские бойцы, которые разнесли пикап с личным составом противника, когда тот заехал в регион.

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