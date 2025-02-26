Три дома повреждены в ходе атаки ВСУ на Кубань

В Краснодарском крае в результате атаки дронов ВСУ повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Украинские боевики атаковали гражданские объекты на Кубани.

«В результате в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Кондратьев пояснил, что в станице Старотитаровской в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме, а в поселке Стрелка у одного домовладения повредило крышу. В Туапсе также пострадал частный дом. Там начался пожар, возгорание оперативно потушили.

Губернатор отметил, что обломки украинского дрона упали рядом с частным домом в селе Джигинка под Анапой. Там была повреждена хозяйственная постройка.

По словам главы региона, главам муниципалитетов уже поручили помочь жителям в восстановлении имущества.

В ночь на 26 февраля российские зенитчики уничтожили четыре дрона ВСУ над акваторией Черного моря.