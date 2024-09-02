«Повлекут поражения». На Украине сделали неожиданное заявление о Покровске

Депутат Рады Костенко: потеря Красноармейска может привести к ряду катастроф

Фото: РИА «Новости»

Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) может привести к ряду катастроф. Такое мнение выразил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в беседе с журналистами украинской радиостанции NV.

«Никакой катастрофы [при потере Покровска] 100% не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения», — заявил он и назвал очень важным «остановить этот каток».

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ сильно истощила свои силы из-за боев с хорошо укомплектованными российскими войсками на Красноармейском направлении.

По его словам, сначала в том районе сражались две тысячи солдат, у которых был 31 танк M-1 Abrams. Теперь же у них осталась только половина этих машин. Экс усомнился, что ВСУ способны организовать на этом направлении операцию, которая помогла бы вернуть перешедшие под контроль ВС РФ территории.

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