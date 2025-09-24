ФСБ предотвратила теракт против сотрудника новосибирского УФССП
Новосибирца задержали за попытку поджога дома сотрудника УФССП
Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали жителя региональной столицы при попытке поджога дома сотрудника управления Федеральной службы судебных приставов. Об этом со ссылкой на пресс-центр силового ведомства сообщило РИА «Новости».
В ФСБ пояснили, что задержанный создал в социальной сети сообщество, где призвал совершать теракты против судебных приставов.
В ходе оперативных мероприятий силовики установили личность организатора и задержали его с поличным при попытке поджога дома. В ходе обыска у задержанного изъяли горючую жидкость.
Против новосибирца завели уголовное дело о покушении на теракт. По ходатайству следствия суд отправил задержанного под стражу на два месяца.
В минувший понедельник, 22 сентября, следователи предъявили обвинение в совершении теракта подростку из Москвы, совершившему поджег транспортной инфраструктуре на перегоне станций Бирюлево-Товарная — Чертаново.
В ходе расследования дела выяснилось, что юноша пошел на преступление по требованию неизвестного, который связался с ним через мессенджер и пообещал выдать вознаграждение.