Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что за неделю из элитной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали около 20 офицеров. Об этом он заявил в эфире телеканала ОТР, запись которого опубликовал в своем Telegram-канале .

«Дезертирство идет уже офицеров. Более 20 офицеров за неделю дезертировало, если я не ошибаюсь, 155-й бригады», — указал он.

Марочко добавил, что вновь созданные 153-я и 155-я бригады ВСУ не более чем PR-проект Киева, малоэффективный на фронте. Их солдаты начали дезертировать еще до отправки в зону спецоперации.

Военный эксперт объяснил, что украинские военкомы отловили людей на улице, закрепили в составе этих вновь сформированных бригад и отправили тренироваться на Запад. Мобилизованные проходили обучение в США и Германии, а потом этими бригадами решили «затыкать дыры» в самых горячих точках на фронте. В частности, на Купянском направлении и Дзержинске (Торецк — украинское название).

Если говорить о бригаде «Анна Киевская», то ее бойцы прошли обучение во Франции. Ее перебросили под Красноармейск (Покровск — украинское название). Здесь еще до прибытия в зону боевых действий дезертировали 1700 солдат.