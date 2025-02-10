«Потонут в оголтелой демагогии». Должен ли ЕС участвовать в переговорах по Украине?

Сенатор Пушков: участие ЕС в переговорах по Украине сорвет их и затянет бои

Участие Евросоюза в переговорах по Украине приведет только к их срыву и затягиванию боевых действий. Об этом написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он заявил, что европейские лидеры будут стремиться не урегулировать ситуацию, а создать обманчивое впечатление победы.

«Их амбиции и непримиримость перекроют путь к соглашениям. При этом переговоры потонут в оголтелой демагогии», — добавил сенатор.

Пушков напомнил, что принципы, на которые будут опираться европейцы, не помешали им в свое время ни разбомбить Югославию, ни участвовать в военных операциях в Афганистане и Ираке, ни поддерживать государственный переворот на Украине.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у организации есть переговорный потенциал для участия в контактах между Россией и США по Украине, но говорить о них пока рано.