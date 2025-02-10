Небензя оценил потенциал ООН в переговорах по Украине

Небензя: у ООН есть переговорный потенциал для контактов России и США по Украине

ООН обладает «переговорным потенциалом» для вероятных контактов России и США по Украине, но говорить о нём рано. Об этом РИА «Новости» сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

Дипломат напомнил, что ООН исторически задумывалась как мировая «точка сбора» и площадка для разных контактов, на которой представлены все члены мирового сообщества.

«Поэтому переговорный потенциал у нее, наверное, есть. Но пока об этом говорить рано», — сказал Небензя.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поговорить с американским президентом Дональдом Трампом по всем направлениям, представляющим интерес для обеих стран.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что основной для переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по внеблоковому нейтральному безъядерному статусу республики.