Потомок императора оставил в зоне СВО послание для украинцев

Потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин, находящийся в зоне спецоперации, опубликовал фото с черепом на палке и посланием под ним. Черно-белый кадр он выложил в Telegram-канале .

На снимке виден шест, на который насажен череп в каске и обмоткой из куска пулеметной ленты. Конструкция также содержит саперную лопатку и обломки сбитого дрона-квадрокоптера. При этом неизвестно, настоящий ли череп использовали при ее сборке. Под ним закрепили деревянную дощечку с надписью: «Правый фланг. Дальше только смерть».

«Фронтовая атмосфера», — подписал снимок Дорошин.

Выходец из Франции, чья прабабушка была старшей дочерью Николая I Марией Романовой, с начала спецоперации участвовал в качестве штурмовика в боях на Авдеевском направлении и под Марьинкой, в районах Соледара и Артемовска. Сейчас он оператор БПЛА.

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