Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признали более 27 тысяч человек

Следователи допросили более 39 тысяч человек в связи с вторжением украинской армии в курское приграничье. Об этом ТАСС заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

По его словам, потерпевшими признали свыше 27 тысяч человек.

«По уголовным делам о событиях в Курской области допрошены более 39 тысяч человек, признаны потерпевшими свыше 27 тысяч», — отметил он.

Глава Следственного комитета также подтвердил, что ВСУ уничтожили более 20 объектов культурного наследия. Ущерб предприятиям, муниципальным объектам, организациям и предпринимателям от действий украинских боевиков составил более 26 миллиардов рублей, добавил он.

Ранее житель Беловского района Курской области пострадал из-за атаки дрона ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн рассказал, что мужчина получил осколочные ранения ног и грудной клетки, а также минно-взрывную травму. Во время удара курянин находился в гараже.