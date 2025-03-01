Мужчина получил осколочные ранения при взрыве дрона в Курской области

Украинский дрон атаковал мужчину в Беловском районе Курской области. Он получил травмы груди и ног, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Мужчина 1975 года рождения находился в гараже, когда произошла атака. Дрон взорвался и повредил машину. Хинштейн сообщил, что ее владелец получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и грудной клетки. Его госпитализировали в Курскую областную больницу.

«Нашему раненому желаю скорейшего выздоровления, уверен, что медики сделают все, чтобы скорее поставить его на ноги», — заявил губернатор.

Хинштейн предупредил, что Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по гражданской инфраструктуре Курской области. Один дрон атаковал машину скорой помощи в Хомутовском районе, другой — по дому в деревне Лобановка Кореневского района.