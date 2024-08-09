Потерявший ногу участник СВО испытал новый протез
Потерявший ногу участник СВО Жоглов испытал протез для занятий вейкбордингом
Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина. Участник спецоперации Александр Жоглов, потерявший на фронте правую ногу, испытал уникальный протез, позволяющий заниматься вейкбордингом. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.
Протез ветерану изготовил фонд гуманитарных инициатив «Орион». Модуль умеет амортизировать удары о воду и приземления.
За несколько часов Жоглов научился уверенно держаться на доске. Он заявил, что чувствовал и саму доску, и воду, и что ему очень понравился процесс.
«Это для самих ребят, для участников — поверить в себя, понять, что, даже если с тобой что-то случилось, мир изменился, но не рухнул. Просто вставай, живи, твори. То есть ты можешь все», — подчеркнул директор ГБУ «Московский городской центр реабилитации» Олег Тропников.
Жоглов поблагодарил фонд за поддержку.
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