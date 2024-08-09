Потерявший ногу участник СВО испытал новый протез

Протез ветерану изготовил фонд гуманитарных инициатив «Орион». Модуль умеет амортизировать удары о воду и приземления.

За несколько часов Жоглов научился уверенно держаться на доске. Он заявил, что чувствовал и саму доску, и воду, и что ему очень понравился процесс.

«Это для самих ребят, для участников — поверить в себя, понять, что, даже если с тобой что-то случилось, мир изменился, но не рухнул. Просто вставай, живи, твори. То есть ты можешь все», — подчеркнул директор ГБУ «Московский городской центр реабилитации» Олег Тропников.

Жоглов поблагодарил фонд за поддержку.

Желающие поступить на службу по контракту могут заполнить форму в интернете или по позвонить телефону: +7 (495) 990 77 77.