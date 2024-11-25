Высказывания правнучки Никиты Хрущева Нины о России вызывают только отвращение и недоумение. Об этом в интервью 360.ru сообщил председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев.

«Я крайне осуждаю высказывания Нины Хрущевой, которая явно потеряла связь с реальностью и предает свою Родину. Ее призывы к расчленению России и „судить“ президента Владимира Путина являются не только антироссийскими, но и опасными», — подчеркнул Зайцев.

По его словам, попытка провести развал России является недопустимой провокацией. Он напомнил, что Россия — это независимое государство и любые призывы к распаду страны не должны встречать одобрения.

«Я верю в единство России и ее народа и осуждаю любые попытки разрушить эту связь», — добавил Зайцев.

Членов движения «Зов народа» возмутило предстоящее выступление Нины Хрущевой в «Ельцин-центре». Правнучка советского лидера всегда открыто высказывала свою радикальную антироссийскую позицию. Она неоднократно критиковала специальную военную операцию и предсказывала «распад России».

Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который входил в состав РСФСР. Он отметил — политики не ожидали, что Советский Союз прекратит свое существование и распадется на части по административным границам, которые были установлены искусственно.