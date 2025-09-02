Волонтер из Москвы Екатерина Федорова помогла ослепшему бойцу спецоперации Максиму Козину из города Нурлата в Татарстане. По словам военного, женщина-доброволец вернула его к жизни.

С 2023 года Екатерина шила адаптивные подушки для госпиталя, а потом стала приходить в палаты и обучать ослепших ветеранов СВО азбуке Брайля. Волонтер имеет в этом деле большой опыт — женщина воспитывает сына Алексея, который тоже не видит с рождения.

В одной из палат Екатерина встретила Максима Козина.

«От Максима такой свет исходил, он улыбался. У него кровать была заправлена с иголочки, я первый раз такое видела. Я спросила его, хочет ли он выучить азбуку Брайля. И он сказал да. Он так старался, что выучил весь алфавит за месяц, это очень быстро!» — рассказала Федорова.

На выходные Екатерина забирала Максима к себе домой, там она познакомила ветерана со своей семьей.