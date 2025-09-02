«Потеря зрения — это не потеря жизни». Как волонтер из Москвы помогла ослепшему бойцу СВО
Волонтер из Москвы Федорова вернула к жизни ослепшего бойца СВО из Татарстана
Волонтер из Москвы Екатерина Федорова помогла ослепшему бойцу спецоперации Максиму Козину из города Нурлата в Татарстане. По словам военного, женщина-доброволец вернула его к жизни.
С 2023 года Екатерина шила адаптивные подушки для госпиталя, а потом стала приходить в палаты и обучать ослепших ветеранов СВО азбуке Брайля. Волонтер имеет в этом деле большой опыт — женщина воспитывает сына Алексея, который тоже не видит с рождения.
В одной из палат Екатерина встретила Максима Козина.
«От Максима такой свет исходил, он улыбался. У него кровать была заправлена с иголочки, я первый раз такое видела. Я спросила его, хочет ли он выучить азбуку Брайля. И он сказал да. Он так старался, что выучил весь алфавит за месяц, это очень быстро!» — рассказала Федорова.
На выходные Екатерина забирала Максима к себе домой, там она познакомила ветерана со своей семьей.
Потом мне стало так грустно, что он уедет домой, в Нурлат. Ему тоже. И мы решили попробовать жить вместе здесь, в Москве.
Екатерина Федорова
волонтер
Сам Козин уверен, что Екатерина вернула его к жизни. Бывший строитель попал на фронт в рамках частичной мобилизации. После удара минометного снаряда Максим ослеп — ему перебило глазные нервы.
Боец СВО освоил классический массаж и поступил в Медицинский колледж № 6 в Москве. Представители Народного фронта подарили Максиму массажный стол. В этом деле Козин достиг успехов, как и в быту. Екатерина назвала бойца примером для других ветеранов СВО, потерявших зрение.
«Я даже ребятам в госпитале говорю: потеря зрения — это не потеря жизни», — заключила волонтер.
