Алаудинов заявил о круглосуточных попытках ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска перешли на круглосуточную работу по отражению попыток украинских боевиков прорваться в Курскую область. С таким заявлением выступил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

В целом ситуацию в российском регионе он назвал подконтрольной.

«Идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники», — привел заявление Алаудинова ТАСС.

Мобильную колонну украинских десантников-штурмовиков на западной бронетехнике ранее ликвидировали морские пехотинцы из 810-й бригады Вооруженных сил России на территории Курской области.

Офицер с позывным Ветер заявил, что на месте убиты около 20 боевиков, а также уничтожены бронеавтомобили HMMWV, броневики Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar.

Военный добавил, что сам бой продолжался всего несколько минут и закончился разгромом украинской группы.