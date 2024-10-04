Потери украинской армии в Курской области за все время боевых действий превысили 20 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
За сутки ВСУ лишились под Курском более 350 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Также войска поразили шесть боевых бронированных машин, французскую САУ Caesar, американскую гаубицу М777, три автомобиля, инженерную машину разграждения и три станции РЭБ.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников предположил, что президент Украины Владимир Зеленский с помощью рейдов в регионе планировал спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ. Нападение ВСУ продемонстрировало миру преступную сущность украинского режима, заключил он.
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