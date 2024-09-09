В СФ назвали одной из причин атаки ВСУ на Курскую область желание сорвать выборы

Одной из причин вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы в регионе. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов, его слова привело РИА «Новости» .

«История с Курской областью — когда была начата агрессия? В ночь с 5 на 6 августа. Это ровно месяц до начала голосования на выборах. А там были губернаторские выборы», — сказал Климов.

Он предположил, что именно попытка сорвать выборы могла стать главной причиной вторжения ВСУ в российское приграничье. Власти Украины надеялись получить таким образом козырь, чтобы показать: «смотрите, у них военные действия, они же отменяют выборы, у нас тоже отменили», заявил Климов.

Сенатор добавил, что избирательная система в России хорошо подготовлена к выборам. Несмотря на боевые действия в приграничье, по словам Климова, явка в Курской области побила рекорд.

Ранее в Госдуме заявили, что США с помощью СМИ пытались вмешаться в российские выборы. По словам депутата Василия Пискарева, сделать это хотели с помощью дипломатов.