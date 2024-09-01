Песков заявил об ответе России на действия ВСУ в приграничье

Песков: Россия уже дает ответ на действия ВСУ в приграничных районах

Фото: РИА «Новости»

Российские военные дают ответ на действия украинских боевиков в приграничных районах. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия уже дает ответ на действия противника, это не разовое событие. Нет никаких сомнений, эти действия будут продолжены», — сказал он.

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее сообщал, что ВС России уничтожили в Курской области миномет, несколько боевых бронемашин ВСУ и украинский дрон «Баба-яга» в течение дня. По его словам, враг пребывает в очень тяжелом состоянии и пытается в своей агонии максимально нанести вред мирному населению.

Потери украинской армии на Курском направлении, по данным Минобороны, уже превысили 8000 человек.

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