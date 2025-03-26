Украинские военные применили в Курской области новый тип противопехотных мин. Они сбросили большое количество «лепестков» при помощи коптеров, сообщили РИА «Новости» военнослужащие группировки войск «Север».

«С БПЛА типа „Баба-яга“ противник сбрасывает мины типа „лепесток“, обклеенные травой. Один беспилотник несет два контейнера, в каждом из которых по 40 мин», — рассказал один из бойцов.

Чаще всего Вооруженные силы Украины проводят минирование ночью. Новые «лепестки» используются на всех участках боевых действий в регионе.

Небольшие противопехотные мины с нажимным механизмом опасны тем, что почти незаметны в траве и наносят сильные увечья, иногда до смертельного исхода. Их использование запрещено Оттавской конвенцией. Несмотря на это, украинские военные сбрасывают такие снаряды на дороги, города и села.