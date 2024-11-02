Потери ВСУ по официальным некрологам превысили полмиллиона человек

Потери украинских войск по официальным некрологам составили более полумиллиона человек. Об этом в эфире радио «КП» рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов.

По словам военкора, на 1 ноября потери ВСУ составили 524 тысячи человек, при этом он уточнил, что, скорее всего, эта цифра уже достигла 600 тысяч.

«Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно. <…> Судя по тому, что творится на Украине, с мужчинами там швах. Скорее всего, потери к началу ноября перешли планку в 600 тысяч», — рассказал Татаринов.

Данные о потерях дают сами украинцы, остается только подсчитать некрологи. Бойцы ВСУ видят эту ситуацию изнутри, все понимают и бегут, отметил военкор.

Главком ВСУ Александр Сырский приехал в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, чтобы остановить панику среди украинских военных. Визит постарались выдать за плановый.