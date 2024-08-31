Потери ВСУ на Курском направлении превысили восемь тысяч человек

Минобороны: ВСУ потеряли на Курском направлении 8200 бойцов, из них 400 за сутки

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные после начала боевых действий на Курском направлении потеряли более 8200 человек личного состава, из которых 400 пришлось на последние сутки. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что противник понес тяжелые потери в ходе отражения атак бойцами группировки «Север» в сторону населенных пунктов Курской области и срыва попытки продвижения в сторону поселка Коренево и села Малая Локня.

Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, одной десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также команды обеспечения в ряде районов Курской области. Позиции украинских боевиков в районе сел Сумской области поразила оперативно-тактическая авиация.

За сутки противник потерял танки, три бронетранспортера 14 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, три миномет и станцию РЭБ. Общее число уничтоженной бронетехники противника после атаки на Курскую область превысило 800 единиц.

Командир частной военной компании «Медведь» Виктор Ермолаев объявил о переброске 100 бойцов в Курскую область. Он заявил, что сейчас его группа находится в Буркина-Фасо, но они не могут оставаться далеко во время атаки на свою страну.

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