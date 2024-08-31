Потери ВСУ на Курском направлении превысили восемь тысяч человек

Минобороны: ВСУ потеряли на Курском направлении 8200 бойцов, из них 400 за сутки

Украинские военные после начала боевых действий на Курском направлении потеряли более 8200 человек личного состава, из которых 400 пришлось на последние сутки. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что противник понес тяжелые потери в ходе отражения атак бойцами группировки «Север» в сторону населенных пунктов Курской области и срыва попытки продвижения в сторону поселка Коренево и села Малая Локня.

Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, одной десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также команды обеспечения в ряде районов Курской области. Позиции украинских боевиков в районе сел Сумской области поразила оперативно-тактическая авиация.

За сутки противник потерял танки, три бронетранспортера 14 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, три миномет и станцию РЭБ. Общее число уничтоженной бронетехники противника после атаки на Курскую область превысило 800 единиц.

Командир частной военной компании «Медведь» Виктор Ермолаев объявил о переброске 100 бойцов в Курскую область. Он заявил, что сейчас его группа находится в Буркина-Фасо, но они не могут оставаться далеко во время атаки на свою страну.