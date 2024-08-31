«Медведей» перебросят из Африки в Курскую область

Ермолаев: бойцов ЧВК «Медведь» перекинут из Буркина-Фасо в Курскую область

Командир частной военной компании «Медведь» Виктор Ермолаев сообщил, что перебросит 100 своих бойцовиз Буркино-Фасо в Курскую область. Об этом он заявил в беседе с Le Monde .

«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», — сообщил Ермолаев.

После выполнения задач на родине они снова вернутся в Африку.

По информации издания, в Буркино-Фасо находились от 200 до 300 бойцов формирования.

До этого в своем Telegram-канале«Медведи» Бригада» командование ЧВК сообщила о возвращении в Россию в полном составе, отметив, что останутся до конца спецоперации.

Ранее заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета безопасности организации, что в нападении на Курскую область участвовали бойцы американской ЧВК Forward Observation Group.