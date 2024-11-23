Десант захватил автомобиль Mastiff при попытке прорыва ВСУ в Курской области

Крымские десантники уничтожили украинские подразделения и захватили бронеавтомобиль Mastiff западного производства при попытке прорыва ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство отметило, что бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из состава Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно уничтожают противника в приграничном районе Курской области.

«Военнослужащие ВДВ благодаря уверенным действиям устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество техники и личного состава ВСУ. Также они захватили бронеавтомобиль Mastiff зарубежного производства», — заявили в Минобороны.

Днем ранее стало известно, что за неделю ВСУ потеряли около 14 тысяч человек в зоне специальной операции.