Эшелон с военными Вооруженных сил Украины поразили в Казанке Николаевской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Личный состав ВСУ состоял из подразделений, которые понесли потери на Курском и Харьковском направлениях.

«Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест», — сообщил Лебедев.

По его словам, в транспортировке раненых также участвовали наряды полиции, военный автотранспорт и местные жители с личными машинами.

В пораженных вагонах находились ракеты и снаряды для РСЗО. После российского удара на месте около часа продолжалась детонация, рассказал подпольщик.

По данным Минобороны, российские военные ударили по железнодорожному эшелону ВСУ из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Всего удалось уничтожить 12 вагонов с боеприпасами.

Ранее ВС России ударили по складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске.