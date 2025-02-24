Посвященную бойцу СВО мемориальную доску открыли в Люберцах

В Люберцах на фасаде гимназии № 41 в годовщину начала специальной военной операции открыли памятную доску. Ее посвятили выпускнику учебного заведения, бойцу Александру Антифьеву.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, Александр с отличием окончил гимназию № 41 и был одним из лучших студентов на курсе в Московском государственном институте международных отношений.

«Он с первых дней специальной военной операции отправился добровольцем на фронт. Через месяц после призыва ему присвоили звание старшего лейтенанта. В июне 2024 года Александра назначили командиром взвода противотанковых управляемых ракет», — рассказал руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что 17 сентября, когда началось крупномасштабное наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область, во время рекогносцировки на местности Александр погиб. Его наградили медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества.

«Это невосполнимая утрата и потеря для родных. И для каждого из нас. Подвиг Александра никогда не умрет. И наша общая задача — сохранить эту память и передать ее детям», — подчеркнул Волков.