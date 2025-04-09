Посвященная СВО патриотическая встреча для молодежи прошла в Мытищах

В школе № 4 городского округа Мытищи прошло патриотическое мероприятие в рамках проекта «Успех V единстве поколений». Мероприятие «Специальная военная операция глазами молодежи» посвятили Году Защитника Отечества.

Встреча объединила школьников, педагогов и ветеранов. Мероприятие организовали при участии депутата «Единой России» Вячеслава Муравьева и Ассоциации ветеранов СВО.

Собравшиеся обсудили роль специальной военной операции в истории страны и мира. Участники встречи поделились друг с другом мнением по поводу происходящих событий. Присутствующие на мероприятии ветераны рассказали о военной службе, о боевых товарищах и их подвигах. Они подчеркнули, насколько для бойцов спецоперации важна поддержка со стороны общества и государства.

«Такое взаимодействие между молодежью и ветеранами способствует укреплению связей между поколениями и повышает осознание значимости военной службы», — сказал Вячеслав Муравьев.

Отметим, что программы патриотического воспитания формируют у подрастающего поколения чувство ответственности за свою страну и желание активно участвовать в ее жизни.