Посвященная 8 Марта встреча волонтеров прошла в Серпухове

Во Дворце молодежи городского округа Серпухов прошел традиционный «Завтрак в платье». На нем собрались женщины-волонтеры, которые помогают бойцам специальной военной операции, а также близкие защитников.

Мероприятие объединило женщин, которые помогают военнослужащим на передовой: плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают гуманитарную помощь. На встречу также приехали и те, кто ждет с фронта мужей, сыновей, братьев, внуков.

Депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Владимир Бармин поздравил собравшихся и передал теплые пожелания от депутата Госдумы Александра Когана. Представители Министерства чрезвычайных ситуаций подарили каждой участнице мероприятия по букету роз в знак благодарности за труд и стойкость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.