Пострадавшим от атак БПЛА селлерам Ozon начнут выплачивать компенсации

Ozon: селлерам выплатят компенсации после атак БПЛА на склады

На следующей неделе «Ингосстрах» начнет выплаты продавцам Ozon, чьи застрахованные товары пострадали во время атак БПЛА на склады маркетплейса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компенсации полагаются предпринимателям, хранившим товары на объектах в Чапаевске Самарской области, Энеме в Адыгее и Махачкале. Первые перечисления селлеры начнут получать с 15 сентября.

«Важно: выплаты могут поступать продавцам несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации», — указала пресс-служба.

Для получения первой части возмещения продавцам не потребуется подавать дополнительные заявления. Документы и отчеты о поврежденных товарах разместят в личных кабинетах после завершения необходимых процедур.

Украинские беспилотники впервые атаковали логистический центр Ozon 22 августа. Тогда пострадал склад в Чапаевске, крупнейший объект компании в Поволжье. Позднее удар нанесли по центру маркетплейса в Саратове. Сотрудников эвакуировали, в здании начался пожар.