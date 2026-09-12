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    Пострадавшим от атак БПЛА селлерам Ozon начнут выплачивать компенсации

    Ozon: селлерам выплатят компенсации после атак БПЛА на склады

    Фото: РИА «Новости»

    На следующей неделе «Ингосстрах» начнет выплаты продавцам Ozon, чьи застрахованные товары пострадали во время атак БПЛА на склады маркетплейса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

    Компенсации полагаются предпринимателям, хранившим товары на объектах в Чапаевске Самарской области, Энеме в Адыгее и Махачкале. Первые перечисления селлеры начнут получать с 15 сентября.

    «Важно: выплаты могут поступать продавцам несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации», — указала пресс-служба.

    Для получения первой части возмещения продавцам не потребуется подавать дополнительные заявления. Документы и отчеты о поврежденных товарах разместят в личных кабинетах после завершения необходимых процедур.

    Украинские беспилотники впервые атаковали логистический центр Ozon 22 августа. Тогда пострадал склад в Чапаевске, крупнейший объект компании в Поволжье. Позднее удар нанесли по центру маркетплейса в Саратове. Сотрудников эвакуировали, в здании начался пожар.