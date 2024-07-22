Пострадавший в результате атаки ВСУ житель Белгородской области умер в больнице

Гладков: в больнице умер раненный в результате атаки дрона ВСУ у Маломихайловки

Пострадавший в результате удара дрона ВСУ 21 июля житель Белгородской области скончался в больнице, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По словам главы региона, случилось то, «чего мы опасались на протяжении всего дня».

«Скончался мужчина, который был ранен вчера в результате атаки дрона по легковому автомобилю в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино — Волоконовка», — уточнил Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что медики боролись за жизнь пациента до последнего. Мужчине оказывали всю необходимую помощь, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

В ночь на 22 июля беспилотник ВСУ ударил по машине, следовавшей по селу Устинка. Водитель получил множество ранений, его доставили в больницу.