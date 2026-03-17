Пострадавший при атаке ВСУ на курский автосервис умер в больнице

Мужчина, получивший две недели назад ранения при атаке на автосервис в Курске, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале .

«К сожалению, раненный в результате атаки ВСУ на Курск 27 февраля скончался накануне в больнице», — написал он.

Мужчине был 51 год, он жил и работал в Курске. После атаки раненого с тяжелыми травмами доставили в федеральную клинику в Москве, где врачи более двух недель боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Глава региона выразил соболезнования родным и сообщил, что семье окажут всю необходимую помощь, включая организацию похорон и выплаты.

В день атаки беспилотник ударил по территории автосервиса в Сеймском округе. Тогда погиб 25-летний сотрудник, еще трое мужчин получили осколочные ранения.