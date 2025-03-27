Пострадавших при атаке дронов в Подмосковье 11 марта выписали из больниц

Получивших серьезные травмы и ранения во время массированной атаки украинских беспилотников 11 марта жителей Московской области выписали из больниц после окончания лечения. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что госпитализация в федеральные центры и больницы Подмосковья после воздушного удара потребовалась шести раненым.

«Все пострадавшие при атаке БПЛА на Подмосковье выписаны из больниц», — заявил Кузнецов.

Украинские боевики 11 марта провели массированную воздушную атаку беспилотниками на российские регионы. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО сбили 337 летательных аппаратов, из которых 91 находился в воздушном пространстве Московской области.

В результате атаки погибли три человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

В начале прошлой недели помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что лечение в больницах Московской области продолжили проходить пятеро пострадавших при атаке дронов. Он уточнил, что речь идет о двух детях и трех взрослых.