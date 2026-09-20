Пострадавших при атаке БПЛА детей в Подмосковье доставили в центр имени Рошаля
Детей, пострадавших при атаке украинских БПЛА на Подмосковье, доставили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Подростки получили травмы в Раменском округе.
Оба ребенка 14 и 15 лет получили повреждения головы. Девочке диагностировали перелом ключицы и травмы кисти и плеча.
Первую помощь подросткам оказали в Подольской детской больнице, затем их перевели в центр Рошаля. Там дети продолжат лечение под наблюдением специалистов.
Всего в результате атаки БПЛА на Московскую область пострадали 20 жителей, в том числе трое детей, сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев. Повреждения получили дома и автомобили.